Стало известно о детских выплатах к 1 сентября

«Вместо разовой выплаты в 10 тысяч рублей всем родителям к 1 сентября в стране были введены адресные выплаты для тех, кто действительно нуждается. Это не 10 тысяч рублей разово, а в среднем 12 тысяч рублей ежемесячно. На данный момент о выплатах к 1 сентября для всех родителей школьников речи не идет, но если назреет необходимость и президент распорядится, то выплаты будут произведены», — пояснила Светлана Бессараб.