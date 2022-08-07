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1 час назад

Жителей Молдавии призвали экономить воду из-за засухи

Деловая газета "Взгляд"

Агрохозяйства и жителей Молдавии призвали экономить воду из-за аномальной жары и отсутствия осадков. Государственная гидрометслужба объявила до 15 августа «красный код» опасности из-за низкого уровня воды в реках, сообщает пресс-служба ведомства.

Жителей Молдавии призвали экономить воду из-за засухи
Фото: ТАССТАСС

«В связи с отсутствием осадков, а также в связи с высокими температурами, на реках Молдавии уровень воды останется низким, за исключением некоторых левых притоков Днестра. Хозяйствующих субъектов и население местные власти просят рационально использовать водные ресурсы. «Красный код» объявлен до 15 августа», – цитирует сообщение РИА «Новости».

По данным метеорологов, на большей части страны из-за сильнейшей засухи за последнее десятилетие, урожай пшеницы сократится почти на треть. Аграрии в Гагаузской автономии уже объявили, что из-за засухи урожай кукурузы будет меньше прошлогоднего на 85%, а урожай подсолнечника – на 70%.

Ранее сообщалось, что ограничения для использования воды вводят в Британии, они могут затронуть в общей сложности 20,5 млн человек.

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