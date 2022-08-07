Россиянам назвали причину срочного отзыва из отпуска

Роструд выступил с разъяснением законов, касающихся срочного отзыва работника из отпуска. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Роструда.

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В ведомстве рассказали, что отозвать работника из отпуска можно, если возникла производственная необходимость. При этом обязательно добровольное согласие отпускника. Ему также должны возместить неиспользованные отпускные дни.

«Неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год», — рассказали в Роструде.

Нельзя отозвать из отпуска несовершеннолетних работников, беременных женщин и тех, кто работает на вредных или опасных производствах.

Закон запрещает не предоставлять работнику ежегодный оплачиваемый отпуск два года подряд. Ежегодный оплачиваемый отпуск обязателен для работников в возрасте до 18 лет и работников, занятых на работах с вредными и/или опасными условиями труда.