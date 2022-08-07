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2 часа назад

Россиянам назвали причину срочного отзыва из отпуска

Майк Габриелян

Роструд выступил с разъяснением законов, касающихся срочного отзыва работника из отпуска. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Роструда.

Россиянам назвали причину срочного отзыва из отпуска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве рассказали, что отозвать работника из отпуска можно, если возникла производственная необходимость. При этом обязательно добровольное согласие отпускника. Ему также должны возместить неиспользованные отпускные дни.

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«Неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год», — рассказали в Роструде.

Нельзя отозвать из отпуска несовершеннолетних работников, беременных женщин и тех, кто работает на вредных или опасных производствах.

Закон запрещает не предоставлять работнику ежегодный оплачиваемый отпуск два года подряд. Ежегодный оплачиваемый отпуск обязателен для работников в возрасте до 18 лет и работников, занятых на работах с вредными и/или опасными условиями труда.

Ранее эксперт объяснила, как законно взять выходной 1 сентября.

Личный счет,Минтруд России,Роструд,
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