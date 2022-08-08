Долги россиян за ЖКУ рекордно выросли

Россияне задолжали за жилищно-коммунальные услуги 804,5 млрд рублей по итогам I квартала 2022 года. Об этом сообщили в понедельник "Известия" со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики (Росстат).

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"Долги граждан за ЖКУ за год рекордно выросли на 7,6%, или на 56,6 млрд рублей, и достигли 804,5 млрд рублей в I квартале 2022-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. <...> Перед ресурсоснабжающими организациями (РСО) долги выросли на 11%, а перед УК - на 3%, добавили там", - говорится в сообщении.

По данным издания, в 2021 году наблюдалось уменьшение задолженности граждан перед управляющими компаниями по сравнению с 2020 годом примерно на 6%. Причиной является пандемия коронавируса и действовавший в то время мораторий на начисление пенни за неуплату, но в 2021 это отменили.

Как пояснил "Известиям" эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук, причиной роста долгов в этом году является кризис. По его словам, стоимость товаров и услуг изменяется, в то время как заработная плата не индексируется.