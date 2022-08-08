Долги россиян за ЖКУ рекордно выросли

Россияне задолжали за жилищно-коммунальные услуги 804,5 млрд рублей по итогам I квартала 2022 года. Об этом сообщили в понедельник "Известия" со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики (Росстат).
"Долги граждан за ЖКУ за год рекордно выросли на 7,6%, или на 56,6 млрд рублей, и достигли 804,5 млрд рублей в I квартале 2022-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. <...> Перед ресурсоснабжающими организациями (РСО) долги выросли на 11%, а перед УК - на 3%, добавили там", - говорится в сообщении.
По данным издания, в 2021 году наблюдалось уменьшение задолженности граждан перед управляющими компаниями по сравнению с 2020 годом примерно на 6%. Причиной является пандемия коронавируса и действовавший в то время мораторий на начисление пенни за неуплату, но в 2021 это отменили.
Как пояснил "Известиям" эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук, причиной роста долгов в этом году является кризис. По его словам, стоимость товаров и услуг изменяется, в то время как заработная плата не индексируется.
По словам директора НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяны Вепрецкой, ежегодное повышение тарифов на коммунальные услуги не берет во внимание динамику доходов населения. Как считает руководитель комиссии по ЖКУ общественного совета при Минстрое РФ Ирина Булгакова, в таких условиях у малоимущих семей часто нет возможности заплатить за ЖКУ. Также она отметила, что задолженность накапливается и по той причине, что предприятиям ЖКХ сложно воздействовать на неплательщиков. Например, по ее словам, в их квартирах нельзя отключать воду и отопление.