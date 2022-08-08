Россиянам посоветовали заработать на курсе доллара

«Если есть деньги, лучше сыграть на девальвации рубля. Валюта сейчас гораздо ликвиднее других инструментов. Она вам даст гораздо больше, чем золото или недвижимость. Можно покупать её в банке, ещё выгоднее — через брокерские счета на бирже», — подчеркнул эксперт.