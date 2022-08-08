По 3 000 на каждого: в Подмосковье рассказали о выплатах многодетным семьям

Многодетные семьи из Подмосковья смогут получить по три тысячи рублей на каждого ребенка на покупку школьной формы. Об этом заявила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева на совещании губернатора с министрами и главами округов, передает телеканал 360.

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В общей сложности в Московской области насчитывается 119 тысяч таких детей.

Также сообщается, что с 10 августа 2,5 тыс. подмосковных детей из малообеспеченных семей начнут получать рюкзаки со школьными принадлежностями.

«Помимо выплат, первоклассникам из малообеспеченных семей мы подготовили школьные рюкзаки со всем необходимым. (...) У нас всего 2,5 тыс. таких первоклассников. От команды губернатора придет сообщение, о том, что с родителями созвонятся для определения удобного времени для вручения рюкзака», - подчеркнула Болатаева.