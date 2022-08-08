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1 час назад

Треть россиян готовы тратить на отдых в РФ до 10 тысяч рублей

Елена Прошина

Большинство россиян, 35% опрошенных, согласны потратить на отдых за рубежом до 50 тысяч рублей. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на результаты опросы сервиса путешествий «Туту.ру».

Треть россиян готовы тратить на отдых в РФ до 10 тысяч рублей
Фото: ТАССТАСС

Еще 29% россиян готовы потратить на отпуск за границей от 50 до 100 тысяч рублей, около 15% опрошенных — от 100 до 150 тысяч рублей. При этом лишь 21% считают приемлемой сумму свыше этого.

В путешествиях по России 29% ее граждан готовы тратить до 10 тысяч рублей. Расходы от 10 до 30 тысяч рублей устраивают 21% опрошенных, от 30 до 50 тысяч рублей — 18%. Еще 11% россиян согласны потратить на отдых внутри страны от 50 до 70 тысяч рублей и только 12% от 100 и свыше 200 тысяч рублей.

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