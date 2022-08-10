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57 минут назад

"Финам" вводит комиссию за хранение валюты на брокерском счете

ТАССиещё 4

"Финам" с 15 августа 2022 года введет комиссию за хранение долларов США, евро и фунтов стерлингов на брокерском счете в "Финаме", говорится в сообщении для клиентов брокера.

Крупнейший брокер введет комиссию за хранение валюты на счете
Фото: UnsplashUnsplash

"Это вынужденная мера, связанная с возросшими расходами на хранение валюты и проведение операций с ней в кредитных организациях", - пояснили там.

Комиссия будет удерживаться ежедневно в рублях по курсу Банка России на дату списания, ее расчет будет осуществляться, исходя из количества валюты на счете по состоянию на конец дня.

При наличии на брокерском счете до 1 000 единиц иностранной валюты комиссия взиматься не будет. При сумме на счете от 1 000 до 100 000 единиц валюты комиссия составит 5% годовых, свыше 100 000 единиц валюты - 3% годовых. На сегрегированном счете ("Сегрегированный Global") комиссия за хранение валюты не взимается.

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Также отмечается, что с 10 августа клиенты "Финама" могут выводить доллары и евро с брокерского счета, подав поручение в личном кабинете. Комиссия за вывод долларов и евро с этого счета во все банки (кроме банка "Финам") для физических лиц изменилась, для долларов и евро она составляет 0,2% и 0,3% от выводимой суммы соответственно. За обработку поручений при выводе долларов и евро предусмотрена дополнительная комиссия в размере 0,05% от выводимой суммы.

Для минимизации инфраструктурных рисков и издержек "Финам" рекомендует держателям долларов, евро и фунтов стерлингов размещать капитал в валютах дружественных стран (китайских юанях, гонконгских долларах и других) или в иных инвестиционных инструментах.

Личный счет,Банк России,
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