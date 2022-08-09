Россиянам дали совет, во что вкладывать деньги

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что если даже инфляция сократится от текущих значений, консервативные инвестиции не принесут доход и даже не сохранят ваши деньги. Сейчас ставки по банковским вкладам уже ниже 7% годовых, и вряд ли мы увидим такую низкую инфляцию. Об этом эксперт рассказал агентству «Прайм»

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Консервативные инвестиции возможны в облигации крупных компаний с доходностью выше десяти процентов годовых, пояснил специалист.

«Таких вариантов на рынке сейчас масса, в том числе и на рынке первичного размещения», — отметил эксперт.

Остальные виды, обычно практикуемые на Западе, пока выглядят спорно. Инвестиции в недвижимость имеют смысл лишь при наличии опыта, поскольку покупка неподходящего объекта может не дать ожидаемые 15-20% прибыли и даже вогнать в убытки.

С другой стороны вложения в валюту и операции на фондовом рынке очень рискованны. В итоге Переславский заключил, что расходы на собственное образование и повышение профессиональных умений всегда оправдывают себя.

Ранее сообщалось, что россияне в последние месяцы активно вкладывались в золотые слитки, покупая их за рубли.

Как отмечают в издании, рост продаж произошел после того, как в стране отменили налог на добавленную стоимость (НДС) при покупке слитков из этого драгоценного металла. Крупные банки продали уже несколько десятков тонн золота.