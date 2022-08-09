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7 минут назад

Россиянам назвали способы сохранить сбережения

В случае сокращения инфляции с нынешних уровней консервативные инвестиции не смогут принести доход и вовсе не позволят сохранить денежные средства. Об этом заявил агентству «Прайм» сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Он обратил внимание на то, что в настоящее время ставки по банковским вкладам демонстрируют уровни ниже 7% годовых. Маловероятно, что инфляция станет крайне низкой, полагает эксперт. Он назвал интересной покупку облигаций крупных компаний с доходностью более 10% годовых для консервативно настроенных инвесторов.

«Таких вариантов на рынке сейчас масса, в том числе и на рынке первичного размещения», — подчеркнул эксперт.

При этом Переславский отметил, что другие привычные виды сохранения средств пока выглядят двояко. По его словам, инвестиции в недвижимость целесообразно рассматривать, если есть соответствующий опыт. Так, эксперт подчеркнул, что приобретение неподходящего жилья может в худшем случае вогнать в убытки.

Рискованны сейчас операции на фондовом рынке, а также вложения в валюту, считает Переславский.

Ранее эксперты Life сказали, в какую недвижимость сейчас лучше вложиться для получения дохода. В частности, эксперты рекомендуют рассмотреть квартиры-студии. Отмечается, что сейчас в целом аренда принесет около 4–6% годовых после оплаты налогов и расходов на обслуживание.

Личный счет,Николай Переславский,
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