Россиянам назвали бюджетные варианты перелетов на курорты ОАЭ

«Тем не менее это в разы дешевле, чем прямой перелет из Москвы в Абу-Даби рейсом авиакомпании Etihad Airways: от 67 тысяч рублей в обе стороны в первой половине октября. За авиапутешествие с Etihad в период новогодних праздников придется заплатить на 43 тысячи рублей дороже: билет в эконом классе в обе стороны стоит 110 тысяч рублей», - указали в АТОР.