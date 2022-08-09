Россиянам назвали бюджетные варианты перелетов на курорты ОАЭ

Стоимость поездок в ОАЭ изменится в меньшую сторону. Бюджетная авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi начинает предлагать прямые рейсы на курорты данной страны. Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) перечислили бюджетные варианты перелетов.
Отмечается, что самолеты будут летать со 2 октября по маршруту Москва — Абу-Даби. Из московского аэропорта Внуково полеты будут осуществляться на ежедневной основе.
Эксперты АТОР отмечают, что цены на авиабилеты в октябре стартуют от 200 евро (12,2 тысячи рублей) туда-обратно на человека. На Новый год за билеты россияне отдадут больше - 320 евро (19,6 тысячи рублей).
«Тем не менее это в разы дешевле, чем прямой перелет из Москвы в Абу-Даби рейсом авиакомпании Etihad Airways: от 67 тысяч рублей в обе стороны в первой половине октября. За авиапутешествие с Etihad в период новогодних праздников придется заплатить на 43 тысячи рублей дороже: билет в эконом классе в обе стороны стоит 110 тысяч рублей», - указали в АТОР.
Ранее сообщалось, что российские туроператоры приступили к продаже туров на осенне-зимний сезон в разные страны. Повышенный спрос наблюдается в Турцию, ОАЭ и на Мальдивы.