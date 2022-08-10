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41 минуту назад

Пенсионный возраст повысят на 5 лет: часть россиян предупредили о важном нюансе

Лера Букина

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала, какие существуют нюансы для назначения пенсии по старости российским гражданам, которые родились в 1961 году и позднее, передает Primpress.

Пенсионный возраст повысят на 5 лет: часть россиян предупредили о важном нюансе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, для выхода на заслуженный отдых требуется наличие определенного количества стажа и баллов. Без этого возраст выхода на пенсию будет повышен еще на пять лет, отметила Киреева. В настоящее время россияне 1961 года рождения начали обращаться с вопросом о том, когда им назначат страховую пенсию по старости. Это, в частности, касается мужчин такого возраста, подчеркнула собеседница.

Она также указала на постепенное увеличение пенсионного возраста в стране с 2019 года в рамках принятой реформы. В результате мужчины будут выходить на пенсию в возрасте 65 лет, и их пенсионный возраст будет повышен на пять лет.

«При этом если брать мужчин 1961 года рождения, то для них возраст выхода на пенсию наступит в 2024 году. Тогда им исполнится всего 63 года, а не 65 лет. Но для них еще будет действовать переходный период пенсионной реформы, а потому возраст, когда пенсию назначат, будет немного ниже», – отметила Киреева.

По ее словам, для выхода на страховую пенсию одного возраста будет недостаточно. Так, от гражданина требуется подтверждение как минимум 15 лет страхового стажа (то есть периоды чистой работы), а также 28,2 пенсионных коэффициента.

«Если такого количества у человека не наберется, в праве на страховую пенсию ему откажут и отправят ждать еще пять лет до социальной пенсии. То есть пенсионный возраст им фактически повысят еще на пять лет», – указала специалист.

Ранее юрист Ирина Сивакова рассказала, что после получения августовской прибавки к пенсии многие российские пожилые граждане не смогут претендовать на увеличение размера выплат даже при высокой официальной заработной плате.

Личный счет,Анастасия Киреева,
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