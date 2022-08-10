Работающих пенсионеров предупредили о заморозке выплат

После получения августовской прибавки к пенсии многих российских пожилых граждан не ожидает увеличение размера выплат даже при высокой официальной заработной плате. Об этом заявила юрист Ирина Сивакова, передает Primpress.

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Она отметила, что речь идет о процессе начисления прибавки для пенсионеров, которые продолжают трудиться после выхода на пенсию. Издание напоминает об отсутствии у работающих пенсионеров возможности получать регулярную индексацию пенсий, которая начисляется за страховые пенсии неработающим.

Но ежегодно для работающих пенсионеров предусмотрен перерасчет выплат с учетом поступивших в ПФР страховых взносов от работодателей. В текущем месяце уже провели новый перерасчет. Так, работающим пожилым гражданам продолжают зачислять прибавку, хоть и небольшую.

По словам Сиваковой, если у работающего пенсионера зарплата не меняется, то пенсия в сентябре будет «заморожена».