Эксперт оценил новую идею по борьбе с мошенниками в России

Предложение ввести дополнительную идентификацию пользователя или фиксированный ПИН-код даст пользователю время подумать и критически оценить свои действия, и, возможно, может пресечь часть мошеннических переводов. Предлагаемые меры могут особенно помочь защититься от кредитов, которые были взяты мошенниками без согласия человека.



Однако "защита от дурака" не спасет тех, кто под воздействием убеждения сами готовы отдать деньги жуликам - при чем любым способом: переводом, внесением наличных через банкомат или даже предоставляя вход в личный онлайн-кабинет.



Кроме того, многие пострадавшие от мошенников не сообщают о преступлении в правоохранительные органы из-за опасения, что подача и оформление документов, заявлений займет много времени. В результате преступники остаются безнаказанными, их схема продолжает работать. Поэтому инициатива дать возможность людям сообщать о мошенничестве в полицию через службы поддержки банков должна принести положительные результаты.



Мы считаем, что с онлайн-мошенничеством, в том числе вишингом (устная разновидность мошенничества, при которой злоумышленники, используя телефонную коммуникацию, под разными предлогами стимулируют людей к совершению действий якобы в их собственных интересах - прим. ред.), необходимо бороться комплексно: на стороне банков, на стороне операторов связи и на стороне различных интернет-сервисов. Также необходимо повышать информированность пользователей о различных мошеннических схемах и как от них защититься. Чем меньше у злоумышленника останется возможностей украсть и вывести деньги — тем лучше.

Александр Калинин Руководитель Центра реагирования на инциденты информационной безопасности Group-IB (CERT-GIB 24/7)