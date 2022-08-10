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1 час назад

Эксперт оценил новую идею по борьбе с мошенниками в России

Семён Капранов
Александр Калининэксперт

Руководитель Центра реагирования на инциденты информационной безопасности Group-IB (CERT-GIB 24/7) Александр Калинин в разговоре с "Рамблером" прокомментировал предложенную Центробанку в качестве новой меры борьбы с мошенниками инициативу о блокировке переводов на сумму свыше 10 тысяч рублей на промежуточных счетах до повторной идентификации. По словам специалиста, в случае реализации предложения у клиентов банков появится время для размышления и критической оценки своих действий при операциях по переводу средств. Однако, как отметил Калинин, это не спасет тех, кто под воздействием убеждения сами готовы отдать деньги жуликам.

Предложение ввести дополнительную идентификацию пользователя или фиксированный ПИН-код даст пользователю время подумать и критически оценить свои действия, и, возможно, может пресечь часть мошеннических переводов. Предлагаемые меры могут особенно помочь защититься от кредитов, которые были взяты мошенниками без согласия человека.

Однако "защита от дурака" не спасет тех, кто под воздействием убеждения сами готовы отдать деньги жуликам - при чем любым способом: переводом, внесением наличных через банкомат или даже предоставляя вход в личный онлайн-кабинет.

Кроме того, многие пострадавшие от мошенников не сообщают о преступлении в правоохранительные органы из-за опасения, что подача и оформление документов, заявлений займет много времени. В результате преступники остаются безнаказанными, их схема продолжает работать. Поэтому инициатива дать возможность людям сообщать о мошенничестве в полицию через службы поддержки банков должна принести положительные результаты.

Мы считаем, что с онлайн-мошенничеством, в том числе вишингом (устная разновидность мошенничества, при которой злоумышленники, используя телефонную коммуникацию, под разными предлогами стимулируют людей к совершению действий якобы в их собственных интересах - прим. ред.), необходимо бороться комплексно: на стороне банков, на стороне операторов связи и на стороне различных интернет-сервисов. Также необходимо повышать информированность пользователей о различных мошеннических схемах и как от них защититься. Чем меньше у злоумышленника останется возможностей украсть и вывести деньги — тем лучше.
Александр Калинин
Александр КалининРуководитель Центра реагирования на инциденты информационной безопасности Group-IB (CERT-GIB 24/7)

Ранее «Известия» сообщили, что Банку России предложили блокировать переводы на сумму свыше 10 тысяч рублей на промежуточных счетах до повторной идентификации в качестве новой меры борьбы с мошенниками. По данным издания, соответствующий проект обсуждали на заседании Экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ. Для разморозки перевода или при получении кредита необходимо будет ввести дополнительную идентификацию пользователя или фиксированный ПИН-код.

Личный счет,Александр Калинин,Банк России,
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