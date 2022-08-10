Эксперт оценил новую идею по борьбе с мошенниками в России

Руководитель Центра реагирования на инциденты информационной безопасности Group-IB (CERT-GIB 24/7) Александр Калинин в разговоре с "Рамблером" прокомментировал предложенную Центробанку в качестве новой меры борьбы с мошенниками инициативу о блокировке переводов на сумму свыше 10 тысяч рублей на промежуточных счетах до повторной идентификации. По словам специалиста, в случае реализации предложения у клиентов банков появится время для размышления и критической оценки своих действий при операциях по переводу средств. Однако, как отметил Калинин, это не спасет тех, кто под воздействием убеждения сами готовы отдать деньги жуликам.
Ранее «Известия» сообщили, что Банку России предложили блокировать переводы на сумму свыше 10 тысяч рублей на промежуточных счетах до повторной идентификации в качестве новой меры борьбы с мошенниками. По данным издания, соответствующий проект обсуждали на заседании Экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ. Для разморозки перевода или при получении кредита необходимо будет ввести дополнительную идентификацию пользователя или фиксированный ПИН-код.