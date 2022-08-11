Всем россиянам намерены повысить МРОТ

МРОТ в России предлагают повысить до 30 тысяч рублей, сделать это рассчитывают с 1 января 2023 года. Такой законопроект 11 августа планируется внести в Госдуму РФ.

Фото: Денис Моргунов © URA.RU Денис Моргунов © URA.RU

Группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким 11 августа намерена внести в Госдуму законопроект «Об изменениях в статью 1 закона «О минимальном размере оплаты труда». Документом предлагается с 2023 года повысить МРОТ до 30 тысяч рублей, сообщают «Известия».

Согласно материалу, повышение минимального размера оплаты труда поможет сгладить последствия инфляции, а также снизить уровень бедности населения. Отмечается, что по расчетам авторов, на эти цели потребуется 1,16 трлн рублей. По их мнению, пересмотреть параметры МРОТ важно именно сейчас — в момент подготовки бюджета на 2023 год.