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3 часа назад

«Известия»: всем россиянам намерены повысить МРОТ

Ura.Ru

МРОТ в России предлагают повысить до 30 тысяч рублей, сделать это рассчитывают с 1 января 2023 года. Такой законопроект 11 августа планируется внести в Госдуму РФ.

Всем россиянам намерены повысить МРОТ
Фото: Денис Моргунов © URA.RUДенис Моргунов © URA.RU

Группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким 11 августа намерена внести в Госдуму законопроект «Об изменениях в статью 1 закона «О минимальном размере оплаты труда». Документом предлагается с 2023 года повысить МРОТ до 30 тысяч рублей, сообщают «Известия».

Согласно материалу, повышение минимального размера оплаты труда поможет сгладить последствия инфляции, а также снизить уровень бедности населения. Отмечается, что по расчетам авторов, на эти цели потребуется 1,16 трлн рублей. По их мнению, пересмотреть параметры МРОТ важно именно сейчас — в момент подготовки бюджета на 2023 год.

С 1 января 2022 года МРОТ в России составляет 13 890 рублей. Каждый год он индексируется в большую сторону. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил кабмину проиндексировать пенсии, пособия и МРОТ.

Личный счет,Владимир Путин,ЛДПР,Госдума,
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