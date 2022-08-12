Россияне стали чаще жаловаться на одну проблему с кредитами

В последние месяцы россияне стали чаще жаловаться на деятельность страховщиков — компании все реже возвращают клиентам страховую премию при досрочном погашении кредита. Об этом сообщает «Коммерсантъ». При этом в ряде случаев сотрудники банков навязывали россиянам страховку, хотя она не привязана к кредиту.

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О проблемах с невозвратом денег уже заявили клиенты страховых компаний СОГАЗ, «АльфаСтрахование-Жизнь», «Согласие-Вита». Они оставили на финансовом портале «Банки.ру» десятки жалоб на то, что не могут вернуть часть страховой премии при досрочном закрытии потребкредита, автокредита и ипотеки. Страховую премию клиент оплачивает в соответствии с требованием страховой компании об оказании услуг.

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В Центробанке изданию подтвердили рост жалоб — регулятор также получил подобные претензии от россиян. В ЦБ уточнили, что, если в обеспечение кредита принималась страховка по части рисков из одного договора, риски разделять не следует. В таком случае страховщики обязаны возвращать часть страховой премии при досрочном погашении кредита.

В свою очередь страховые компании заявляют, что действуют в рамках закона. К примеру, в «АльфаСтрахование-Жизнь» подчеркнули, что компания добросовестно выполняет обязательства перед клиентами и работает в соответствии со всеми условиями по ранее заключенным договорам. В СОГАЗ рассказали, что осуществляют возврат части страхового взноса при досрочном закрытии кредита «в строгом соответствии с законодательными нормами». В компании «Согласие-Вита» не ответили на запрос издания.

Юристы подтверждают, что формально страховщики действуют в рамках закона. Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева объяснила, что клиент может не получить страховой взнос обратно в зависимости от условий договора.

«Условия могут предусматривать, что страховая сумма в размере первоначальной суммы кредита остается неизменной в течение всего срока действия договора добровольного личного страхования, а срок действия данного договора и размер страховой выплаты не зависят от досрочного возврата кредита и от суммы остатка по кредиту. В этом случае досрочное погашение кредита не прекращает действия договора страхования, страховая премия возврату не подлежит», — рассказала эксперт.

Если же по условиям договора выплата страхового возмещения обусловлена остатком долга по кредиту, который клиент закрывает досрочно, то страховая премия будет ему возвращена пропорционально периоду, на который договор страхования прекращается досрочно. Претендовать на возврат средств клиент также может, если докажет, что ему навязали страховку к кредиту, сообщает юрист АБ «Сфера защиты» Андрей Лямзин. Эксперт советует предоставить суду, например, аудиозапись разговора, письменные доказательства (переписку с банком). Руководитель «Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов» Екатерина Авдеева отмечает, что клиента таким образом обманывают, поэтому предлагает наказывать банки, в частности, повысив штрафы за многократное нарушение прав потребителей.