Россияне рекордно закупились валютой

Как следует из обзора рисков финансовых рынков, который составил ЦБ РФ, в июле россияне скупили валюты на рекордные 237,1 миллиарда рублей. Об этом сообщает агентство экономической информации ПРАЙМ.
«Значимыми нетто-покупателями валюты на Московской бирже во второй половине месяца впервые стали физические лица, которые нарастили объемы нетто-покупок с 176,1 миллиарда рублей в июне до 237,1 миллиарда в июле, что стало рекордным объемом нетто-покупок для данной категории участников. Иностранная валюта приобреталась ими в основном через банки, которые осуществляли переводы на зарубежные счета», – говорится в обзоре.
Отмечается, что крупнейшими покупателями иностранной валюты на внутреннем рынке являются банки, купившие валюты на 319,6 миллиарда рублей, в том числе для импортеров. Кроме того, заметно вырос объём покупок со стороны дружественных нерезидентов, прежде всего банков из ЕАЭС. Основными поставщиками иностранной валюты по прежнему выступают СЗКО, осуществляющие продажи выручки клиентов-экспортеров.
Напомним, ранее появилась информация, что банкам предложили замораживать переводы от 10 тысяч рублей.