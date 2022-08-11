Россияне рекордно закупились валютой

«Значимыми нетто-покупателями валюты на Московской бирже во второй половине месяца впервые стали физические лица, которые нарастили объемы нетто-покупок с 176,1 миллиарда рублей в июне до 237,1 миллиарда в июле, что стало рекордным объемом нетто-покупок для данной категории участников. Иностранная валюта приобреталась ими в основном через банки, которые осуществляли переводы на зарубежные счета», – говорится в обзоре.