Рекордную скупку валюты россиянами объяснили

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов объяснил, что рекордная скупка валюты на Мосбирже связана с желанием вывести её за рубеж. Об этом сообщает «Газета.ру».
«Для тех физических лиц, у кого есть возможность выводить валюту за рубеж, у кого есть счета за границей, покупка долларов и евро — самая простая инвестиционная идея. Люди пользуются возможностью закупиться дешевой валютой, пока курсы не отыграли обратно», – объясняет Емельянов.
Он также подчеркнул, что в условиях санкций покупка валюты на бирже может принести значительную прибыль.
«Разница между курсом наличного обмена и курсом покупки через брокера в июле превышала 20%. При этом доллары и евро из-за активных продаж со стороны компаний-экспортеров на бирже торгуются так дешево, как они не торговались уже много лет», – говорит эксперт.
Ранее стало известно о том, что физические лица купили рекордный объем валюты на московской бирже.