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48 минут назад

Рекордную скупку валюты россиянами объяснили

Елена Прошина

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов объяснил, что рекордная скупка валюты на Мосбирже связана с желанием вывести её за рубеж. Об этом сообщает «Газета.ру».

Рекордную скупку валюты россиянами объяснили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для тех физических лиц, у кого есть возможность выводить валюту за рубеж, у кого есть счета за границей, покупка долларов и евро — самая простая инвестиционная идея. Люди пользуются возможностью закупиться дешевой валютой, пока курсы не отыграли обратно», – объясняет Емельянов.

Он также подчеркнул, что в условиях санкций покупка валюты на бирже может принести значительную прибыль.

«Разница между курсом наличного обмена и курсом покупки через брокера в июле превышала 20%. При этом доллары и евро из-за активных продаж со стороны компаний-экспортеров на бирже торгуются так дешево, как они не торговались уже много лет», – говорит эксперт.

Ранее стало известно о том, что физические лица купили рекордный объем валюты на московской бирже.

Личный счет,Валерий Емельянов,Московская биржа,
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