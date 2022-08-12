Кешбэк за путевки на Дальний Восток увеличили вдвое

Кешбэк за путевки на Дальний Восток будет повышен до 20%. Россиянам будет доступно возвращение до 40 тыс. рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию туристической области в Горно-Алтайске, передает РИА Новости.
«Правительство увеличивает максимальную сумму возврата части средств гражданам при покупке путевок на Дальний Восток. Теперь возмещаться будет до 20% от стоимости путевки - до 40 тысяч рублей», - подчеркнул он.
По словам Мишустина, раньше этот порог ограничивался 20 тыс. рублей.
Руководитель практики департамента проектной работы Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Галина Пивовар ранее заявила, что работа над мастер-планами в рамках программы реновации городов Дальнего Востока, которые не вошли в число лидеров при отборе для Восточного экономического форума, продолжится.
Ранее сообщалось, что проживающие за границей соотечественники начнут получать жилищные сертификаты для переселения на территорию РФ. Они полагаются тем, кто сделает выбор в пользу регионов Дальневосточного федерального округа.