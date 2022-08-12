Кешбэк за путевки на Дальний Восток увеличили вдвое

Кешбэк за путевки на Дальний Восток будет повышен до 20%. Россиянам будет доступно возвращение до 40 тыс. рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию туристической области в Горно-Алтайске, передает РИА Новости.

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«Правительство увеличивает максимальную сумму возврата части средств гражданам при покупке путевок на Дальний Восток. Теперь возмещаться будет до 20% от стоимости путевки - до 40 тысяч рублей», - подчеркнул он.

По словам Мишустина, раньше этот порог ограничивался 20 тыс. рублей.

Руководитель практики департамента проектной работы Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Галина Пивовар ранее заявила, что работа над мастер-планами в рамках программы реновации городов Дальнего Востока, которые не вошли в число лидеров при отборе для Восточного экономического форума, продолжится.