Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

Можно вернуть до 40 тысяч: кешбэк за путевки на Дальний Восток увеличат

Лера Букина

Кешбэк за путевки на Дальний Восток будет повышен до 20%. Россиянам будет доступно возвращение до 40 тыс. рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию туристической области в Горно-Алтайске, передает РИА Новости.

Кешбэк за путевки на Дальний Восток увеличили вдвое
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Правительство увеличивает максимальную сумму возврата части средств гражданам при покупке путевок на Дальний Восток. Теперь возмещаться будет до 20% от стоимости путевки - до 40 тысяч рублей», - подчеркнул он.

По словам Мишустина, раньше этот порог ограничивался 20 тыс. рублей.

Руководитель практики департамента проектной работы Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Галина Пивовар ранее заявила, что работа над мастер-планами в рамках программы реновации городов Дальнего Востока, которые не вошли в число лидеров при отборе для Восточного экономического форума, продолжится.

Ранее сообщалось, что проживающие за границей соотечественники начнут получать жилищные сертификаты для переселения на территорию РФ. Они полагаются тем, кто сделает выбор в пользу регионов Дальневосточного федерального округа.

Личный счет,Михаил Мишустин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители