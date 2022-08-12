Раскрыт способ выгодно отдохнуть в ОАЭ

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, в каких отелях в ОАЭ можно выгодно отдохнуть в предстоящем бархатном сезоне.

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Так, в числе гостиниц, которые предлагают акции в сентябре, - пятизвездочный Raffles The Palm Dubai. При бронировании туров с заездом до 30 сентября за 274 тыс. рублей на двоих гостиница предоставляет бесплатное проживание ребенка до 16 лет с дополнительной кроватью. Также можно поднять класс питания с завтраков до полупансиона.

Кроме того, спецпредложения можно найти в эмирате Рас-эль-Хайма. В отеле категории пять звезд Waldorf Astoria Ras Al Khaimah предоставляется бесплатный апгрейд типа питания при бронировании путевок с заездом до конца сентября. За недельный отдых на двоих на полупансионе и вылетом из Москвы россияне заплатят 227 тыс. рублей.

Стоимость тура в пятизвездочный Kempinski Hotel & Residences Palm Jumeirah для двух туристов начинается от 294 тыс. рублей. В цену включено недельное проживание, питание на базе завтраков и перелет в обе стороны из Москвы в Дубай.