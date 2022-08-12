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1 час назад

Доля валютных депозитов россиян упала до исторического минимума

Елена Прошина

Доля валютных депозитов в июне в России снизилась на 2,5 процентных пункта до 11,5%, став самым маленьким показателем за их историю. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на Центробанк РФ.

Доля валютных депозитов россиян упала до исторического минимума
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что подобный показатель последний раз наблюдался в конце 2007 года.

Снижение доли валютных депозитов у россиян в ЦБ объяснили околонулевыми ставками, укреплением рубля и стремлением банков ограничить свои валютные операции путем введения комиссий за обслуживание таких счетов.

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«Все это делало депозиты в валюте в значительной степени непривлекательными для вкладчиков и в итоге привело к снижению интереса населения к сбережениям в них», — добавили в регуляторе.

Напомним, что в мае доля валютных депозитов находилась на уровне 14,4%. Еще двумя месяцами ранее 17,3% и 19,3%.

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