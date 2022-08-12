Доля валютных депозитов россиян упала до исторического минимума

Доля валютных депозитов в июне в России снизилась на 2,5 процентных пункта до 11,5%, став самым маленьким показателем за их историю. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на Центробанк РФ.
Отмечается, что подобный показатель последний раз наблюдался в конце 2007 года.
Снижение доли валютных депозитов у россиян в ЦБ объяснили околонулевыми ставками, укреплением рубля и стремлением банков ограничить свои валютные операции путем введения комиссий за обслуживание таких счетов.
«Все это делало депозиты в валюте в значительной степени непривлекательными для вкладчиков и в итоге привело к снижению интереса населения к сбережениям в них», — добавили в регуляторе.
Напомним, что в мае доля валютных депозитов находилась на уровне 14,4%. Еще двумя месяцами ранее 17,3% и 19,3%.