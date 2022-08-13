Российские рестораны сообщили о росте цен на морепродукты

Сейчас рестораны переходят с импортных морепродуктов на отечественные из-за проблем с логистикой. Однако российская продукция активно дорожает – на 40-50 %. Ресторанный бизнес в связи с этим находится в затруднительном положении.

«В ресторанах «Магадан» за последние полгода произошло сильное изменение в меню из-за сложностей с логистикой и повышением цен на ряд импортных продуктов. Теперь практически все меню основано на отечественной рыбе и морепродуктах: импортный лосось заменили на мурманского, привозные из-за рубежа креветки – на дальневосточные (районы вылова на Сахалине и у берегов Магадана), французские устрицы – на сахалинские и крымские», – рассказали в пресс-службе холдинга Pinskiy&Co.

Теперь в ресторанном меню есть сахалинские гребешки, крабы с Камчатки и форель из Карелии. По мнению холдинга, продукты по качеству не хуже, а в некоторых случаях даже лучше, чем их зарубежные аналоги.

Но российские продукты также выросли в цене. Из-за этого себестоимость блюд в ресторанах сильно возросла. Из-за высоких цен на отечественные товары предприниматели выбирали зарубежные. Так мурманский лосось всегда стоит дороже, чем норвежский, но сейчас нет возможности его закупать.

Из-за закрытия границ цены в России могли упасть, но все произошло наоборот, сообщает «РИА Новости».

«На сегодняшний день все больше падает целесообразность открытия ресторана с морской кухней», – говорит соучредитель группы ресторанов в Ростове-на-Дону Гаджи Зулумханов.

Также он отмечает, что некоторым ресторанам пора задумываться о собственном мини-производстве.