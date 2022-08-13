Порядок социальных выплат изменится с 1 сентября

Эксперты прокомментировали новый порядок получения социальных выплат, который начнет действовать в РФ с 1 сентября. Об этом сообщает «МК».

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С осени 2022 года социальная поддержка будет назначаться без справок - автоматически, сразу после возникновения у граждан права на выплаты. Для получения денег можно будет обойтись вообще без подачи заявления.

Изменения коснутся 70 млн россиян, говорит экономист Андрей Лобода. Причем эта цифра будет расти на фоне геоэкономического обострения.

«Приоритетным для профильных органов власти станет оперативное определение, поиск и поддержка бедных слоев населения», - предполагает эксперт.

Пот его мнению, нововведение вряд ли сможет отследить неучтенные доходы в «серой» зоне. Автоматический поиск бедных и нуждающихся будет точнее. Но количество таких граждан с точки зрения «умной» системы может значительно снизиться, поскольку «россияне не так бедны, как показывает нам статистика».

Юрист Павел Уткин, полагает, что «плюсы вполне очевидны – это меньшее количество времени, затрачиваемое на бюрократию и получение справок.

Но имеются и минусы. Система будет какое-то время обкатываться. Это означает, что возможны сбои и проблемы с начислением выплат. Кроме того, встает вопрос безопасности персональных данных. Системе придется отражать хакерские атаки и незаконные проникновения.