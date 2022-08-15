По 20 тысяч рублей: россиянам напомнили о важной выплате в августе

Граждане всех российских регионов РФ смогут рассчитывать на денежную выплату в августе, которая полагается один раз. Денежное вознаграждение направят семьям, в которых на свет появляется ребенок, сообщает Primpress.

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Сумма зачислений будет составлять чуть более 20 тыс. рублей. Средства зачислит Пенсионный фонд.

Деньги полагаются гражданам на федеральном уровне. На сумму выплаты не влияет материальный достаток родителей. Но в зависимости от их занятости средства зачислятся по-разному. Деньги выдадут работодателю, если получатель выплаты работал. Неработающим гражданам деньги придут лично. Средства полагаются как биологическим родителям ребенка, так и приемным, а также опекунам или усыновителям. Важным условием является наличие документов о том, что опека над ребенком установлена.

Подача заявления на получение денег разрешена в течение полугода с момента рождения ребенка. Изучение документов займет около десяти 10 дней.

Средства будут зачислены на счет в течение пяти рабочих дней с момента одобрения. Так, если граждане обратились за пособием в начале этого месяца, то они получат его до 19 августа. Им полагается выплата в 20 473 рубля. Выплата может быть и больше, однако для этого должны действовать районные коэффициенты.