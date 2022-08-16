В России планируют ужесточить правила переводов денег

В России хотят ужесточить правила перевода денег через системы денежных переводов без открытия счета. Росфинмониторинг предложил ввести максимальную планку в размере 60 тысяч рублей для переводов физлиц без открытия счета при упрощенной системе опознавания клиента.

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«На наш взгляд, введение столь низкого порога для перевода денежных средств без открытия банковского счета не вполне оправдано», — считают в Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД).

«Откуда и зачем появился такой закон? […] Он пришел без пояснительной записки […] и предварительно порождает массу вопросов и неудобств», — высказал свое мнение вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, передает «КоммКоммерсант>.

В Росфинмониторинге это решение никак не прокомментировали.

Глава АЭД Виктор Достов уверен, что наиболее оптимальное решение заключается в том, чтобы установить максимальный размер перевода без открытия счета после упрощенной идентификации в размере 600 тысяч рублей. Он объяснил, что это позволит сохранить финансовую доступность для граждан без надобности проходить идентификацию с явкой в офис банка.