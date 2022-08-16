Еврокомиссия назвала условия для разморозки инвестиций россиян

Россияне в скором времени смогут получить доступ к разблокированным инвестициям, сообщает РБК.
Еврокомиссия допустила проведение расчетов с попавшим под ограничения Национальным расчетным депозитарием (НРД). При этом будет необходимо соблюсти два условия, которые размещены на сайте высшего органа исполнительной власти Европейского союза. Прежде всего, НДР не должен получать экономическую выгоду от подобных сделок. Кроме того, необходимо согласовывать сделки ЦБ стран, на территории которых зарегистрированы иностранные контрагенты депозитария.
По словам экспертов, при этом процесс перечисления замороженных средств инвесторам из России остается непростым. Для этого участникам финансового рынка будет необходимо раскрыть адресатов платежей, чтобы исключить перечисления денег находящимся по санкции лицам.
При этом если инвестор не попадает под антироссийские санкции Евросоюза, активы все равно остаются замороженными, так как держателем является подсанкционный НРД. Для разблокировки потребуется специальная лицензия от европейских регуляторов.