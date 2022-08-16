Как получать московскую зарплату в любом регионе России

У россиян есть возможность получать в любом регионе зарплату, которую платят в Москве. Способы назвала независимый HR-специалист Зулия Лоикова, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

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Так, по ее словам, гражданам нужно устроиться на дистанционную работу в московскую компанию. Данный формат начали активно использовать во время пандемии, но он и дальше будет оставаться актуальным, указала эксперт.

Также отмечается, что столичная зарплата заметно отличается от доходов в регионах. Лоикова при этом указала на большую конкуренцию на московском рынке труда – рабочее место пытаются получать коренные жители столицы и кандидаты из регионов. Трудиться дистанционного готовы все, однако именно для граждан провинции в приоритете остается столичный доход.