Иран обладает технической возможностью в течение нескольких месяцев присоединиться к платежной системе "Мир". Об этом заявил во вторник заместитель главы МИД Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари.

"В Иране есть необходимая инфраструктура для подключения к системе "Мир", - цитирует его агентство ILNA. - В случае соглашения двух сторон на переговорах Иран может в течение нескольких месяцев присоединиться к системе "Мир".

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Кроме того, гендиректор управления по банковским и страховым вопросам иранского министерства экономики Корбан Эскяндари добавил, что "на первом этапе Иран может использовать "Мир" для финансовых операций с Россией, а затем начать применять эту систему для взаимодействия с другими странами".

25 мая вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия и Иран договорились переходить на максимально возможный уровень взаиморасчетов в национальных валютах. Он также отметил, что страны обсуждают соединение платежных систем "Мир" и "Шетаб" (платежная система Ирана), а также работу национальных систем передачи финансовых сообщений.

После того как платежные системы Visa и Mastercard объявили об уходе из России в стране резко подскочил спрос на карты банков СНГ. РБК проанализировал данные центральных банков соседних стран и пришел к выводу, что темпы выпуска карт ускорились по итогам второго квартала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В частности, в Киргизии, Узбекистане и Белоруссии годовой прирост оказался максимальным как минимум с 2018 года. В Армении и Таджикистане зафиксированы двузначные темпы роста. По словам экспертов, это приводит к расцвету «карточного туризма» среди россиян, поскольку не всем достаточно отечественной системы «Мир» и китайской UnionPay.

В середине августа сало известно, что в первой половине 2022 года россияне стали активнее пользоваться картами «Мир» при оплате. Число транзакций выросло на 70 процентов, до 2,6 миллиарда, по сравнению с февралем-июнем 2021 года. Объем межбанковских операций вырос на 77 процентов в годовом выражении. Средний чек за покупки картами «Мир» в этом году составил 725 рублей, что на 6,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Международные системы объявили об уходе из России в начале марта. После этого карты Visa и MasterCard, выпущенные российскими банками, перестали работать за пределами страны, а карты, эмитированные зарубежными банками, теперь не работают в России.

Турецкие банки приступили к приему карт «Мир», выпущенных подсанкционными кредитными организациями. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Отмечается, что два турецких банка из пяти, подписавших соглашение с платежной системой «Мир», принимают карты, не обращая внимания на SDN-статус банка-эмитента.

В числе таких банков ВТБ. Существует риск попадания под вторичные санкции турецких банков, которые согласились на прием таких карт.

«В рамках одной платежной системы, например «Мир», думаю, есть правило о приеме любых карт с логотипом этой системы — различных эмитентов, типов, так называемое правило «Honor all cards rule». Турецкий эквайер будет видеть, карты каких эмитентов будут приходить в его торговые точки, но он будет рассчитываться с ними по этим платежам через расчетный банк ПС» (организация запрещена в России), — заявил независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков.

На территории Турции всего пять банков осуществляют прием карт «Мир», в их числе Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank, DenizBank и Halkbank.

Карты российской платежной системы «Мир» могут уже к концу текущего года заработать на Кубе. Такой прогноз сделал посол острова в России Хулио Антонио Гармендия Пенья в интервью «Известиям».

По его словам, работа над внедрением платежной системы в стране ведется с 2021 года. Он отметил, что это является еще одним способом расширения банковской и финансовой системы Кубы на другие рынки.

Дипломат уточнил, что первый этап работ, целью которого является взаимосвязь платежных систем двух государств, близится к завершению.

«На этом этапе основное внимание уделялось использованию карт "Мир" в банкоматах на территории всей страны», — подчеркнул Хулио Антонио Гармендия Пенья.

Посол Кубы также допустил, что прямое авиасообщение между странами может частично восстановиться к зиме.

Индонезия обсуждает с Россией возможность внедрения платежной системы «Мир» в стране, заявил посол Индонезии в России Хосе Таварес.

«Что касается использования карты «Мир», мы сейчас в процессе обсуждения этого вопроса. Мы работаем над этим. У нас есть рабочая группа по финансам между двумя государствами», – рассказал он ТАСС.

Напомним, в Иране в скором времени будет запущена российская платежная система «МИР», договоренности на этот счет есть, заявил замглавы МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари.

Российские туроператоры, помимо общего восстановления турпотока в Белоруссию по традиционному санаторному направлению, обращают внимание на рост спроса на туры выходного дня и поездки на шопинг в соседнюю страну после ухода из России ряда зарубежных брендов.

«Россияне заново открывают для себя преимущества отдыха в Белоруссии, причем уже и с новых сторон. Туроператоры, помимо общего восстановления интереса к направлению, обращают внимание на яркий рост спроса на туры выходного дня и шопинг-поездки в соседнюю страну. Соответственно, молодеет и сама аудитория туристов», – передает РИА «Новости» сообщение Ассоциации туроператоров России.

Отмечается, что именно на фоне ухода многих иностранных брендов из России туристы по-новому оценили преимущества поездок в Белоруссию.

«Появился новый тренд – мода на шопинг в Белоруссии. Особенно, если на руках банковская карта платежной системы «Мир», – считают эксперты АТОР.

При этом в ассоциации подчеркнули, что несмотря на новые тренды и изменения в потребительских предпочтениях туристов, главный туристический продукт, за которым едут в Белоруссию, пока неизменен – это по-прежнему санаторно-оздоровительный отдых. Как отмечают туроператоры, белорусские санатории заполнены вплоть до сентября-октября.

Кроме того, в АТОР добавили, что авиакомпания «Белавиа» с 8 августа летает во все аэропорты Москвы ежедневно, кроме того, она выполняет рейсы из Минска в более чем 10 субъектов России. При этом перелет в Минск туда и обратно обойдется от 7 до 12 тыс. рублей в обе стороны.

«Доступность авиаперевозки сделала свое дело: туристический спрос по направлению этим летом стал постепенно восстанавливаться. В сравнении с прошлым сезоном Белоруссия прибавила в спросе 10–15%», – резюмировали эксперты.

Ранее в АТОР сообщали, что количество туристических поездок россиян за рубеж увеличилось в первом полугодии 2022 года на 81,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,6 млн визитов.

Для зарубежных банков выдача банковских карт россиянам стала очень прибыльным бизнесом. Основные трудности, с которыми можно столкнуться при попытке получить пластик в других странах, «Ленте.ру» перечислил генеральный директор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов.

Где получить карту россиянам?

После ухода из России Visa и Mastercard, государства на постсоветском пространстве стали активно выдавать россиянам банковские карты, которые действуют по всему миру, отметил аналитик.

«Вначале достаточно быстро сработали наши среднеазиатские соседи. Наибольшую осторожность проявили казахские банки. Первая волна выдачи таких карт не предполагала даже выезда в эти страны, могли делать даже по доверенности, которая позволяла идентифицировать человека дистанционно. Но потом ситуация стала более строгой, и такого рода услуги уже не оказываются. Больше всего таких услуг оказывают узбекские и киргизские банки, не отстают от них еще и армянские банки», — рассказал он.

Появился и дополнительный вид сервиса, когда представители этих банков приезжают на территорию Российской Федерации и производят необходимые мероприятия по идентификации человека



Павел Нефидов

генеральный директор Финансово-банковского совета СНГ

Карты — это дорого

Банковские карты для россиян, выпускаемые в банках других стран, обойдутся им недешево, предупреждает Нефидов.

«Все зарубежные банки, которые оказывают подобного рода услуги, понимают, что люди идут на это от безысходности, поэтому ставки достаточно высокие. Например, белорусские карты предполагают пятнадцатипроцентную комиссию на зачисляемые средства на этот счет. Человек должен для себя делать какие-то выводы — надо ли ему иметь такую карту», — объяснил специалист.

По его словам, чтобы рассчитываться за рубежом, не обязательно иметь иностранную карту. Для этого подходит пластик китайской платежной системы UnionPay, которая продолжает оказывать россиянам услуги. Его можно оформить даже в России. Однако UnionPay может не действовать для оплаты иностранных сервисов и подписок, а также для заказов на маркетплейсах, отметил Павел Нефидов.

Налоговое законодательство

Согласно российскому законодательству, россияне обязаны уведомить налоговые органы об открытии счета за рубежом. Однако это делают далеко не все, утверждает аналитик.