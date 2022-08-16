Минфин предложил повысить порог оплаты «ювелирки» картой без идентификации

Министерство финансов России предложило увеличить лимит оплаты ювелирных изделий без идентификации клиента с 200 до 400 тысяч рублей при оплате банковской картой.

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Соответствующий законопроект появился на портале проектов нормативно-правовых актов.

Напомним, что на данный момент лимит оплаты ювелирных украшений по карте составляет 200 тысяч рублей. При покупке изделий дороже россиянам необходимо предоставить свои личные данные.