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1 час назад

Минфин предложил повысить порог оплаты «ювелирки» картой без идентификации

Елена Прошина

Министерство финансов России предложило увеличить лимит оплаты ювелирных изделий без идентификации клиента с 200 до 400 тысяч рублей при оплате банковской картой.

Минфин предложил повысить порог оплаты «ювелирки» картой без идентификации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующий законопроект появился на портале проектов нормативно-правовых актов.

Напомним, что на данный момент лимит оплаты ювелирных украшений по карте составляет 200 тысяч рублей. При покупке изделий дороже россиянам необходимо предоставить свои личные данные.

Также документ предлагает увеличить лимит с 40 до 60 тысяч рублей при оплате наличными. С помощью инициативы Минфин рассчитывает снизить административную нагрузку на участников ювелирной отрасли.

Личный счет,Минфин России,
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