Что положено россиянам в трудной ситуации от государства

Россияне, которые попали в сложную жизненную ситуацию при определенных условиях могут получить адресную социальную помощь. Об этом напомнила гражданам РФ в разговоре с "Прайм" глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева.
Под такую категорию жизненных ситуаций попадают те, которые ухудшают условия жизни гражданина и последствия которых он не может преодолеть самостоятельно. От государства россиянин может ждать денежные выплаты, а также натуральную помощь. К ней относится: топливо, одежда и продукты питания. На такой вид господдержки имеют право малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие люди, а также и другие категории граждан, которые имеют доход ниже прожиточного минимума.
Помимо того в России существует социальный контракт для незащищенных категорий населения. В этом случае заключается соглашение, по которому орган соцзащиты обязан предоставить государственную помощь, а гражданин — реализовать оговоренные мероприятия по адаптации. Но если человек нарушит данные соцслужбам обязательства, деньги придется вернуть, указала Старожильцева. В России около 1,2 млн пенсионеров получат социальные региональные доплаты. Правительство России одобрило перечисление Минтруду в 2022 году денег на выплату социальных региональных доплат к пенсиям не менее 1,2 млн граждан.