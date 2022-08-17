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57 минут назад

Россиянам объяснили, что им положено в трудной ситуации от государства

Газета.Ruиещё 1

Россияне, которые попали в сложную жизненную ситуацию при определенных условиях могут получить адресную социальную помощь. Об этом напомнила гражданам РФ в разговоре с "Прайм" глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева.

Что положено россиянам в трудной ситуации от государства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Под такую категорию жизненных ситуаций попадают те, которые ухудшают условия жизни гражданина и последствия которых он не может преодолеть самостоятельно. От государства россиянин может ждать денежные выплаты, а также натуральную помощь. К ней относится: топливо, одежда и продукты питания. На такой вид господдержки имеют право малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие люди, а также и другие категории граждан, которые имеют доход ниже прожиточного минимума.

Помимо того в России существует социальный контракт для незащищенных категорий населения. В этом случае заключается соглашение, по которому орган соцзащиты обязан предоставить государственную помощь, а гражданин — реализовать оговоренные мероприятия по адаптации. Но если человек нарушит данные соцслужбам обязательства, деньги придется вернуть, указала Старожильцева. В России около 1,2 млн пенсионеров получат социальные региональные доплаты. Правительство России одобрило перечисление Минтруду в 2022 году денег на выплату социальных региональных доплат к пенсиям не менее 1,2 млн граждан.

Личный счет,Минтруд России,Правительство РФ,
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