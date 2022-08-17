Что положено россиянам в трудной ситуации от государства

Россияне, которые попали в сложную жизненную ситуацию при определенных условиях могут получить адресную социальную помощь. Об этом напомнила гражданам РФ в разговоре с "Прайм" глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева.

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Под такую категорию жизненных ситуаций попадают те, которые ухудшают условия жизни гражданина и последствия которых он не может преодолеть самостоятельно. От государства россиянин может ждать денежные выплаты, а также натуральную помощь. К ней относится: топливо, одежда и продукты питания. На такой вид господдержки имеют право малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие люди, а также и другие категории граждан, которые имеют доход ниже прожиточного минимума.