Россияне начали массово отказываться от одобренных кредитов

В июле россияне начали чаще отказываться от уже одобренных банками кредитов. Об этом свидетельствует показатель Take Rate (доля выданных кредитов к одобренным заявкам), который в июле упал до 38,8 процента, пишут «Известия».

После максимальных значений с начала пандемии, когда показатель был 49,7 процента, возвращение на уровень 38,8 процента говорит том, что люди успокоились и не готовы массово брать взаймы у банков на любых условиях, считает замдиректора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александра Пушко.

Клиенты вернулись к привычному запросу конкурентных предложений, выбору самого выгодного, и отказываются от принципа «лишь бы одобрили», отметила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Она советует подумать о рефинансировании дорогих кредитов, которые были взяты этой весной, чтобы снизить платежи.