Названа цена авиабилетов по самым популярным направлениям бархатного сезона

Рейтинг самых востребованных городов для путешествий в бархатном сезоне среди россиян возглавили Сочи, Москва и Санкт-Петербург. Эксперты сервиса поездок «Туту.ру» рассказали, какова цена на авиабилеты по данным направлениям, передает «Лента.ру».

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На Сочи пришлось 32,1% от всех оформленных билетов в начале осени. В среднем россияне отдают за перелет в одну сторону 8,1 тысячи рублей. На втором месте – Москва. Доля клиентов сервиса, которые поедут туда, составляет 13,7%. Средняя цена билетов составляет 6,8 тысячи рублей. На третьем месте - Санкт-Петербург (9,6%). Стоимость проездных документов в среднем составляет 6,9 тысячи рублей.

Также востребованы билеты в Минеральные Воды (6,6 тысячи рублей за перелет в одну сторону), Калининград (5,2 тысячи), Махачкалу (6,2 тысячи), Екатеринбург (8,4 тысячи), Красноярск (9,8 тысячи), Сургут (9,8 тысячи) и Тюмень (8,1 тысячи).