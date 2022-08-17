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53 минуты назад

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Лера Букина

Телефонные мошенники стали более активно прибегать к схеме кражи с банковских карт, которая предполагает скачивание потенциальной жертвой дополнительного приложения для «диагностики» мобильного банкинга. Об этом сообщает ВТБ.

Так, сначала жертве звонит робот. Он осведомляет о подозрительной мошеннической активности. Речь идет якобы о попытке совершить международный перевод SWIFT со счета клиента. Затем жертву пытаются убедить в необходимости провести «диагностику» мобильного банкинга якобы для защиты денежных средств.

Пользователь заходит в магазин приложений и устанавливает на свой смартфон специальную «сервисную» программу, а затем сообщает код для подключения к устройству для проверки банковского приложения. После передачи этих данных мошенник получает полный дистанционный доступ к смартфону, включая SMS-сообщения с одноразовыми кодами доступа.

«За сервисную программу мошенники выдают приложения, которые обычно используются для удаленного доступа или настройки устройства. Это повышает уверенность собеседника, что в момент звонка проводятся меры по усилению безопасности счета», — подчеркнули в ВТБ.

Руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов отмечает, что персональные данные жертвы специально не запрашиваются, чтобы отвести подозрения. По его словам, настоящие сотрудники банка не пытаются уговорить клиента установить программу для удаленного доступа к устройству.

«Если в описании программы упоминается «удаленный доступ», то вы точно имеете дело с мошенниками», — указал Чугунов.

Ранее сообщалось, что в июне было зафиксировано многократное увеличение числа мошеннических сайтов, которые имитируют официальные ресурсы банков.

Личный счет,Банк ВТБ,
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