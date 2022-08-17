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1 час назад

В Госдуме предложили списать ипотеку многодетным семьям

News.ru

В случае рождения третьего ребенка семье следует частично или полностью списать ипотеку, считает первый замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая, о чем рассказала в беседе с РИА Новости. По ее мнению, подобные меры станут осязаемым решением проблем для многодетных семей.

А почему бы при рождении второго, третьего ребёнка не списывать с семьи часть вот этого ипотечного кредита. Чтобы, например, при рождении третьего ребёнка ипотека бы закрывалась — можно, — заявила депутат.

Она отметила, что сумма списания может превысить миллион рублей, однако эти деньги не смогут уйти «направо, налево». Буцкая подчеркивает, что в связи с катастрофическим положением демографии в России важно оказывать разного рода поддержки семьям.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что программу льготной ипотеки для многодетных семей решено продлить до конца 2023 года. По его словам, тема повышения достатка и уровня жизни семей с детьми обсуждалась еще в конце мая на заседании президиума Государственного совета. Также глава государства объявил, что власти обновят и расширят положения указа президента «О мерах по социальной поддержке многодетных семей».

Личный счет,Татьяна Буцкая,Владимир Путин,Госдума,
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