В случае рождения третьего ребенка семье следует частично или полностью списать ипотеку, считает первый замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая, о чем рассказала в беседе с РИА Новости. По ее мнению, подобные меры станут осязаемым решением проблем для многодетных семей.

А почему бы при рождении второго, третьего ребёнка не списывать с семьи часть вот этого ипотечного кредита. Чтобы, например, при рождении третьего ребёнка ипотека бы закрывалась — можно, — заявила депутат.

Она отметила, что сумма списания может превысить миллион рублей, однако эти деньги не смогут уйти «направо, налево». Буцкая подчеркивает, что в связи с катастрофическим положением демографии в России важно оказывать разного рода поддержки семьям.