Названа цена шопинг-тура в Белоруссию

«После завтрака в отеле туристов ждут рекомендации о том, куда пойти за покупкой NIKE, ZARA, Massimo Dutti, Calvin Klein, Levis, Puma, Adidas, Hour Passion и других брендов, — рассказали в АТОР. — В Минске у туристов гибкая программа, есть свободное время, так что можно заказать факультативную экскурсию и узнать о городе больше», — говорится в сообщении АТОР.