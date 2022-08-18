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31 минуту назад

Названа цена шопинг-тура в Белоруссию

Лера Букина

Эксперты туррынка рассказали россиянам, сколько стоят поездки в Белоруссию для покупок брендовых вещей или оформления международных банковских карт. Соответствующей информацией поделилась Ассоциации туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Среди первых туроператоров, предлагающих шопинг-туры в республику, — FUN&SUN. Группам будут предлагаться еженедельные поездки с 25 августа.

Россияне устремились в Белоруссию за новым видом отдыха

За поездку на четыре дня без перелета россияне отдадут 33,5 тыс. рублей на двоих. Поездка с перелетом обойдется минимум в 57,9 тыс. рублей на двоих.

В пакет входит трансфер, проживание в четырехзвездочном отеле с завтраками, консультация по выбору и оформлению карт Visa или Mastercard, а также сопровождение в банк для получения услуги.

«После завтрака в отеле туристов ждут рекомендации о том, куда пойти за покупкой NIKE, ZARA, Massimo Dutti, Calvin Klein, Levis, Puma, Adidas, Hour Passion и других брендов, — рассказали в АТОР. — В Минске у туристов гибкая программа, есть свободное время, так что можно заказать факультативную экскурсию и узнать о городе больше», — говорится в сообщении АТОР.

Ранее сообщалось, что россияне стали активно интересоваться так называемым брокерским туризмом, который предполагает выезд частных инвесторов за рубеж для открытия счетов.

Личный счет,Visa,Ассоциация туроператоров России,
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