Грозит серьезными проблемами: почему опасно переводить деньги на карту продавца

Юрист Александр Карабанов рассказал в интервью «Комсомольской правде» о рисках покупки товаров на рынках и в небольших магазинах. Он пояснил, что просьбы владельцев торговых точек о переводе денег на личную карту являются незаконными. У покупателя могут быть серьезные проблемы в дальнейшем.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Карабанов подчеркнул, что просьба продавца о переводе денег на личную карту нарушает закон. Так как в этом случае он пытается уйти от уплаты налогов.

Кроме того, деньги поступают на неизвестный посетителю магазина счет. Возможна ситуация, когда перевод поступит физлицу, проходящему по уголовным или террористическим делам, иноагенту. В дальнейшем с карты деньги могут уйти за границу, на финансирование незаконных действий.

Юрист уточнил, что в этом случае уголовное преследование покупателя малореально, так как на рынке редко совершаются крупные сделки.

Экономист Инга Корягина полагает, что при покупках на рынках основной проблемой является фактическая «неподсудность» продавцов.