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1 час назад

Россиян предупредили об опасности совершения платежей на личные карты продавцов

Илья Родин

Юрист Александр Карабанов рассказал в интервью «Комсомольской правде» о рисках покупки товаров на рынках и в небольших магазинах. Он пояснил, что просьбы владельцев торговых точек о переводе денег на личную карту являются незаконными. У покупателя могут быть серьезные проблемы в дальнейшем.

Грозит серьезными проблемами: почему опасно переводить деньги на карту продавца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Карабанов подчеркнул, что просьба продавца о переводе денег на личную карту нарушает закон. Так как в этом случае он пытается уйти от уплаты налогов.

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Кроме того, деньги поступают на неизвестный посетителю магазина счет. Возможна ситуация, когда перевод поступит физлицу, проходящему по уголовным или террористическим делам, иноагенту. В дальнейшем с карты деньги могут уйти за границу, на финансирование незаконных действий.

Юрист уточнил, что в этом случае уголовное преследование покупателя малореально, так как на рынке редко совершаются крупные сделки.

Экономист Инга Корягина полагает, что при покупках на рынках основной проблемой является фактическая «неподсудность» продавцов.

В случае возникновения споров или претензий покупатель не сможет доказать факт приобретения некачественного товара, так как при оплате на личную карту не получит чек. Кроме того, карта может быть оформлена на родственника или знакомого продавца, предупредила она.

Личный счет,Александр Карабанов,
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