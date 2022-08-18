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45 минут назад

Предпринимателям упростят переход в самозанятые

Парламентская газетаиещё 1

В Госдуму внесен законопроект, направленный на упрощение перехода предпринимателей в статус самозанятых граждан. Документ опубликован в электронной базе Государственной думы. Законопроект подготовили депутаты Наталья Костенко, Андрей Дорошенко, Иван Демченко (все — «Единая Россия»).

Предпринимателям упростят переход в самозанятые
Фото: pxhere.com pxhere.com

Один из авторов документа, заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко, накануне рассказала «Парламентской газете» об основных положениях законопроекта. Согласно ему, предпринимателям, которые решили стать самозанятыми, больше не придется уведомлять налоговые органы о том, что они перестают применять другие системы налогообложения.

Сейчас, если предприниматели не уведомят об этом налоговую в течение месяца после перехода в самозанятые, их льготная ставка аннулируется. Практика показывает, что многие предприниматели не отправляют уведомление или пропускают сроки, в том числе из-за того, что они не знают о такой обязанности, пояснила Костенко. Теряя статус самозанятого, предприниматель сталкивается с необходимостью оплачивать налоги и сборы в повышенном размере — ведь ставки, предусмотренные для «упрощенки» и налогообложения для сельхозпроизводителей могут быть выше налога на профессиональный доход, отметила она.

Личный счет,Андрей Дорошенко,Иван Демченко,Наталья Костенко,Единая Россия,Госдума,
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