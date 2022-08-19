Аналитик рассказал, кто не дает упасть рублю

Покупка рубля экспортерами, которые готовятся к налоговым выплатам, способствует укреплению национальной валюты. Также на курс рубля положительно влияет резкий переход рынка энергоносителей к восстановлению. Об этом рассказал главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич в интервью агентству «Прайм».

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Как говорится в сообщении, доллар может пойти на снижение, если предложение иностранной валюты продолжит расти. Зварич пояснил, что целями подобной динамики могут быть минимумы второй половины июля — тогда доллар стоил ниже 55 рублей.

Укрепление американской валюты в позиции ниже 60 рублей подтверждает этот сценарий, а также положительно сказывается на продажах. Зварич выразил уверенность, что при подобном развитии событий инвесторы с длинными позициями в долларе могут начать закрывать их по «стопам», чтобы ограничить возможные убытки.

Аналитик отметил, что уже к концу следующей неделе покупки в основных мировых валютах должны активизироваться.