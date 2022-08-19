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25 минут назад

Аналитик рассказал, кто не дает упасть рублю

Елена Прошина

Покупка рубля экспортерами, которые готовятся к налоговым выплатам, способствует укреплению национальной валюты. Также на курс рубля положительно влияет резкий переход рынка энергоносителей к восстановлению. Об этом рассказал главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич в интервью агентству «Прайм».

Аналитик рассказал, кто не дает упасть рублю
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, доллар может пойти на снижение, если предложение иностранной валюты продолжит расти. Зварич пояснил, что целями подобной динамики могут быть минимумы второй половины июля — тогда доллар стоил ниже 55 рублей.

Укрепление американской валюты в позиции ниже 60 рублей подтверждает этот сценарий, а также положительно сказывается на продажах. Зварич выразил уверенность, что при подобном развитии событий инвесторы с длинными позициями в долларе могут начать закрывать их по «стопам», чтобы ограничить возможные убытки.

Аналитик отметил, что уже к концу следующей неделе покупки в основных мировых валютах должны активизироваться.

Ранее аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин рассказал, что федеральный бюджет РФ по итогам 2022 года будет дефицитным. Однако он заверил, что имеющихся у государства средств хватит на покрытие дефицита, поэтому печатать дополнительные рубли не придется.

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