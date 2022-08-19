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1 час назад

Больше трети россиян за год стало жить беднее

Свободная пресса

Социологи фонда «Общественное мнение» провели опрос среди россиян, чтобы выяснить, как они оценивают своё финансовое положение.

Больше трети россиян за год стало жить беднее
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как следует из результатов исследования, 36% опрошенных заметили, что за последний год материальное положение их семьи стало хуже. У 50% оно осталось таким же, как было. 13% заявили, что их положение за год улучшилось.

Кроме того, 60% респондентов признались, что не имеют никаких сбережений (они есть лишь у 37% россиян), а 69% рассказали, что за последний год им приходилось экономить или отказываться от запланированных покупок из-за нехватки денег.

52% россиян считает, что лучше всего сейчас, если есть свободные деньги, откладывать их. 27% считают, что правильнее потратить их на дорогие товары.

Ранее эксперты выяснили, сколько денег в среднем потратили за неделю россияне.

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