Больше трети россиян за год стало жить беднее

Социологи фонда «Общественное мнение» провели опрос среди россиян, чтобы выяснить, как они оценивают своё финансовое положение.

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Как следует из результатов исследования, 36% опрошенных заметили, что за последний год материальное положение их семьи стало хуже. У 50% оно осталось таким же, как было. 13% заявили, что их положение за год улучшилось.

Кроме того, 60% респондентов признались, что не имеют никаких сбережений (они есть лишь у 37% россиян), а 69% рассказали, что за последний год им приходилось экономить или отказываться от запланированных покупок из-за нехватки денег.

52% россиян считает, что лучше всего сейчас, если есть свободные деньги, откладывать их. 27% считают, что правильнее потратить их на дорогие товары.