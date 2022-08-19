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1 час назад

Россиянам разрешили переводить выплаты по акциям за рубеж

Lenta.ru

Министерство финансов разрешило россиянам переводить дивиденды на счета за рубеж, следует из опубликованного на сайте ведомства документа.

Россиянам разрешили переводить выплаты по акциям за рубеж
Фото: Константин Кокошкин / КоммерсантъКонстантин Кокошкин / Коммерсантъ

Мера касается держателей акций российских эмитентов и действует при условии, если выплаты по бумагам будут направлены на счета или вклады в зарубежных дочерних структурах уполномоченных банков. Такими банками считаются те организации, которые были созданы в соответствии с российским законодательством, а также те, которым Центробанк выдал лицензию на проведение банковских операций.

При этом за рубеж нельзя переводить более одного миллиона долларов или любой другой иностранной валюты. ЦБ повысил лимиты по переводам 1 июля. В пресс-службе регулятора объяснили меру устойчивым положением на внутреннем валютном рынке.

С 5 июля перевод валюты, в которую держатели акций конвертировали дивиденды и прибыль от владения долей в российских компаниях, был запрещен. Соответствующий указ «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты» подписал президент России Владимир Путин.

Личный счет,Владимир Путин,
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