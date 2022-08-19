Москвич за год заказал доставку 1755 арбузов

В течение 2022 года москвич заказал через доставку продуктов 1755 арбузов, в то время, как другой житель столицы заказал онлайн 1059 дынь. Такие данные поступили в «Газету.Ru» от сервиса доставки продуктов «Лента Онлайн» и онлайн-магазина «Утконос».

Фото: Depositphotos Depositphotos

Аналитики сервисов провели совместное исследование продаж арбузов и дынь по всей России и выяснили, что чаще всего арбузы заказывают клиенты «Ленты Онлайн! в Краснодаре, Мурманске, Волгограде и Москве, а дыни – в Самаре, Ростове на Дону, Новосибирске и Москве. Эксперты также определили рекордсменов по покупкам арбузов и дынь среди жителей Москвы и Московской области: в течение 2022 года один из покупателей заказал 1755 арбузов, а другой – 1059 дынь.