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47 минут назад

Исследование: москвич за год заказал доставку 1755 арбузов

Газета.Ru

В течение 2022 года москвич заказал через доставку продуктов 1755 арбузов, в то время, как другой житель столицы заказал онлайн 1059 дынь. Такие данные поступили в «Газету.Ru» от сервиса доставки продуктов «Лента Онлайн» и онлайн-магазина «Утконос».

Москвич за год заказал доставку 1755 арбузов
Фото: DepositphotosDepositphotos

Аналитики сервисов провели совместное исследование продаж арбузов и дынь по всей России и выяснили, что чаще всего арбузы заказывают клиенты «Ленты Онлайн! в Краснодаре, Мурманске, Волгограде и Москве, а дыни – в Самаре, Ростове на Дону, Новосибирске и Москве. Эксперты также определили рекордсменов по покупкам арбузов и дынь среди жителей Москвы и Московской области: в течение 2022 года один из покупателей заказал 1755 арбузов, а другой – 1059 дынь.

По данным аналитиков «Утконоса», в Москве и Московской области покупатели чаще всего отдают предпочтение красным арбузам сорта «Черный принц» и дыням сорта «Торпеда». Самым популярным у покупателей «Ленты» стал арбуз обыкновенный, на втором месте – арбуз с желтой мякотью. Среди дынь лидируют сорта «Торпеда», «Колхозница» и «Гулаба».

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