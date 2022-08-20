Долги россиян по кредиткам превысили 1,5 триллиона рублей

Общая задолженность граждан России по банковским кредитным картам в прошлом месяце выросла на два процента и впервые перешагнула порог в 1,5 триллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

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Одновременно количество активного «пластика» на руках жителей страны увеличилось на 2,2% и составило 52,7 миллиона штук, что стало абсолютным максимумом. Такие показатели достигнуты, несмотря на то, что выдача кредиток сократилась.

Так, количество новых карт уменьшилось в июле на 4,1% по сравнению с показателем в июне — до 1,7 миллиона карт. При этом средний лимит по кредиткам уменьшился на 0,8% и по итогам месяца составил 68,7 тысячи рублей. В результате, объем новых выдач в этом сегменте уменьшился на 4,8% и составил 115,7 миллиарда рублей.

Седьмой месяц подряд растет плохая задолженность по банковским кредитным картам. Этот показатель вырос до рекордных 185,3 миллиарда рублей. При этом темпы роста «плохих» долгов существенно замедлились. Если в январе рост составил 4,2%, а в июне 3,2%, то в июле он сократился до 1,1%.