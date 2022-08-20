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51 минуту назад

Раскрыты траты родителей на букет к 1 сентября

Майк Габриелян

Стало известно, в какую сумму обойдется родителям модный "лохматый" букет к 1 сентября в 2022 году. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на президента Ассоциации российских флористов Валентину Сафронову.

Раскрыты траты родителей на букет к 1 сентября
Фото: ТАССТАСС

«Примерно в районе 800 - 1,2 тысячи рублей. Это такой средний скромный букет. Если букет хороший с импортными цветами - орхидеями, герберами интересных сортов - будет порядка 4-5 тыс. руб.», - рассказала Сафронова.

По ее словам, особых ценовых изменений по сравнению с прошлым годом не произошло.

Дефицита цветов к Дню знаний не будет. Все цветы есть в ассортименте: отечественные розы, эустомы, герберы. Кроме того, «сейчас уже пошли осенние цветы» - астры, Монте Кассино и т.д.

Сафронова отметила, что в этом году неожиданно модными стали «полевые» букеты.

«Такие большие, лохматые букеты - как будто вы гуляли по полю, нарвали охапку цветов и принесли домой. Такого плана букеты сейчас очень популярны», - пояснила эксперт.

Ранее маркетолог рассказал о способах сэкономить на товарах к 1 сентября.

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