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43 минуты назад

Россиянам перечислили риски удаленного открытия карт за рубежом

Илья Родин

Эксперты рассказали об особенностях и рисках удаленного открытия карт платежных систем Visa и Mastercard в иностранных банках. Они предупредили, что клиентам следует соблюдать предельную осторожность. Об этом пишет «Прайм».

Россиянам перечислили риски удаленного открытия карт за рубежом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что после приостановки работы в России мировых платежных систем, на рынке практически сразу появились разнообразные посреднические фирмы. Сотрудники этих фирм предлагают удаленное оформление карт в одном из банков стран СНГ.

Закон не запрещает такую деятельность, уточнили эксперты. Но она сопряжена с риском потери личных данных. Кроме того, есть опасность столкнуться с высокими или неожиданными комиссиями, получить карту неблагонадежной кредитной организации.

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По мнению специалистов, перед оформление следует в обязательном уточнить у представителей сервиса уровень защищенности канала, по которому будут передаваться персональные данные.

Эксперты предупредили, что следует быть готовым к внезапной блокировке карты. Если банк посчитает, что ему предоставили неверные данные о владельце, он может аннулировать ее.

Личный счет,Visa,
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