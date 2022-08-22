Работающих пенсионеров решили оставить без индексации пенсий

Проект федерального бюджета на 2023-2025 года не предусматривает индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом говорится в заявлении общероссийских объединений профсоюзов, которое направлено в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, передает «Lenta.ru».

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В документе отмечается, что проект нарушает права пожилых людей, поскольку согласно Конституции РФ разделение пенсионеров на работающих и неработающих является незаконным. При этом в Федерации независимых профсоюзов России обратили внимание на проблему ограничения по индивидуальному пенсионному коэффициенту. На данный момент работающие пенсионеры, оплачивающие страховые взносы в полном размере ИПК не могут получать больше трех баллов.

В разговоре с PRIMPRESS юрист Ирина Сивакова подчеркнула, что улучшить положение пожилые люди смогут оформив статус самозанятых. В такой ситуации они все еще будут подпадать под определение работающих пенсионеров, но «отношение государства к ним будет совсем иным».