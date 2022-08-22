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1 час назад

Работающим пенсионерам не станут проводить индексацию в 2023-2025 годах

Елена Прошина

Проект федерального бюджета на 2023-2025 года не предусматривает индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом говорится в заявлении общероссийских объединений профсоюзов, которое направлено в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, передает «Lenta.ru».

Работающих пенсионеров решили оставить без индексации пенсий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В документе отмечается, что проект нарушает права пожилых людей, поскольку согласно Конституции РФ разделение пенсионеров на работающих и неработающих является незаконным. При этом в Федерации независимых профсоюзов России обратили внимание на проблему ограничения по индивидуальному пенсионному коэффициенту. На данный момент работающие пенсионеры, оплачивающие страховые взносы в полном размере ИПК не могут получать больше трех баллов.

В разговоре с PRIMPRESS юрист Ирина Сивакова подчеркнула, что улучшить положение пожилые люди смогут оформив статус самозанятых. В такой ситуации они все еще будут подпадать под определение работающих пенсионеров, но «отношение государства к ним будет совсем иным».

Ранее в Госдуму внесли законопроект о праве пожилых людей, имеющих работу, получать пенсионный социальный налоговый возврат.

Личный счет,Госдума,
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