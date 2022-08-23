Россияне чаще отказываются от одобренных кредитов

Эксперты отмечают, что фактически индикатор вернулся к значениям начала года после резкого роста в апреле до 49,7%, максимального значения с начала пандемии.

Колебание Take Rate в разных сегментах рынка было несинхронным. Так, самые заметные изменения произошли на рынке товарных кредитов (или POS-кредитов). Пик здесь был отмечен в марте - 49,2%, а в июле показатель составил уже всего 28,3%. Это даже меньше, чем в начале года. Также большие колебания были и в сегменте ипотеки — с 31,1% в марте до 17,7% в июле.