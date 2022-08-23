Россиянам не следует использовать зарубежные банковские карты за границей из-за наличия ряда рисков. Об этом заявил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец.
Так, по его словам, целесообразно оплачивать наличными или пластиковыми картами системы «Мир» в тех странах, где такая опция доступна. Если этим пренебречь, есть вероятность столкнуться с потерей средств.
«На вас распространяется весь надзор даже в случае, если вы имеете возможность абсолютно легально пользоваться этой картой. Человек, который воспользовался этими вариантами для получения карточки и при этом пользуется ей, в том числе и в поездках за границу, рискует столкнуться с тем, что его средства будут заблокированы», — указал Зубец.
Ранее СМИ сообщили, что банкоматы и терминалы в Индии в ближайшем будущем, вероятно, начнут принимать и обслуживать карты российской платежной системы «Мир». Отмечается, что стороны рассматривают вариант двусторонних финансовых отношений, который предполагает отсутствие влияния ограничений Запада против РФ.