«На вас распространяется весь надзор даже в случае, если вы имеете возможность абсолютно легально пользоваться этой картой. Человек, который воспользовался этими вариантами для получения карточки и при этом пользуется ей, в том числе и в поездках за границу, рискует столкнуться с тем, что его средства будут заблокированы», — указал Зубец.