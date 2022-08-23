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48 минут назад

Деньги заблокируют: названы риски использования зарубежных карт

Лера Букина

Россиянам не следует использовать зарубежные банковские карты за границей из-за наличия ряда рисков. Об этом заявил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец.

Так, по его словам, целесообразно оплачивать наличными или пластиковыми картами системы «Мир» в тех странах, где такая опция доступна. Если этим пренебречь, есть вероятность столкнуться с потерей средств.

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«На вас распространяется весь надзор даже в случае, если вы имеете возможность абсолютно легально пользоваться этой картой. Человек, который воспользовался этими вариантами для получения карточки и при этом пользуется ей, в том числе и в поездках за границу, рискует столкнуться с тем, что его средства будут заблокированы», — указал Зубец.

Ранее СМИ сообщили, что банкоматы и терминалы в Индии в ближайшем будущем, вероятно, начнут принимать и обслуживать карты российской платежной системы «Мир». Отмечается, что стороны рассматривают вариант двусторонних финансовых отношений, который предполагает отсутствие влияния ограничений Запада против РФ.

Личный счет,Алексей Зубец,
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