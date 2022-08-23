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1 час назад

Куда стоит переложить деньги с банковских вкладов

Лера Букина

Облигации федерального займа способны заменить банковские вклады. Об этом заявил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий агентству «Прайм», передает Deita.ru.

Он отметил, что данные вложения - самые приближенный инструмент накопления и приумножения денег к консервативным депозитам в банках. Эксперт считает необходимым обратить внимание на короткие и среднесрочные ОФЗ, так как они не несут серьезных рисков. Русецкий также указал на то, что они приносят достаточно высокую доходность – около 5% годовых. Банковские вклады уступают им в данном вопросе, так как проценты в данном случае гораздо ниже.

Среди других способов вложений, по его словам, – паевые инвестиционные фонды. Их контролирует Центральный банк России, напомнил он.

В этой связи инвесторам следует делать выбор в пользу выгодного для них по уровню риска класса активов и покупать паи фондов. Русецкий также считает, что целесообразно рассмотреть индивидуальный инвестиционный счет.

Личный счет,Андрей Русецкий,Банк России,
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