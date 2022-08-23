Куда стоит переложить деньги с банковских вкладов

Он отметил, что данные вложения - самые приближенный инструмент накопления и приумножения денег к консервативным депозитам в банках. Эксперт считает необходимым обратить внимание на короткие и среднесрочные ОФЗ, так как они не несут серьезных рисков. Русецкий также указал на то, что они приносят достаточно высокую доходность – около 5% годовых. Банковские вклады уступают им в данном вопросе, так как проценты в данном случае гораздо ниже.