Налоговый вычет за обучение детей предложили увеличить

Депутат Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина подготовила законопроект, предполагающий увеличение социального налогового вычета из уплаченных налогов родителей и опекунов на обучение детей до 24 лет с 50 до 120 тысяч рублей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

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Таким образом Останина рассчитывает поддержать родителей, чьи дети получают платное образование.

Отмечается, что ранее данный социальный налоговый вычет увеличивали в 2003 году с 25 до 38 тысяч рублей и 2006 году с 38 до 50 тысяч. В случае принятии законопроекта он вступит в силу с 1 января 2023 года.