Налоговый вычет за обучение детей предложили увеличить

Депутат Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина подготовила законопроект, предполагающий увеличение социального налогового вычета из уплаченных налогов родителей и опекунов на обучение детей до 24 лет с 50 до 120 тысяч рублей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
Таким образом Останина рассчитывает поддержать родителей, чьи дети получают платное образование.
Отмечается, что ранее данный социальный налоговый вычет увеличивали в 2003 году с 25 до 38 тысяч рублей и 2006 году с 38 до 50 тысяч. В случае принятии законопроекта он вступит в силу с 1 января 2023 года.
Ранее сообщалось, что в 2023-2025 году в России не станут проводить индексацию пенсий работающим пенсионерам. Однако в случае оформления пожилыми людьми статуса самозанятых они смогут рассчитывать на «иное отношение со стороны государства».