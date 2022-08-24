Раскрыта новая уловка телефонных мошенников

Мошенники прибегли к новой уловке. Они звонят потенциальным жертвам от лица сотрудников Банка России и используют в своих схемах данные главы департамента информационной безопасности регулятора, заявил РИА Новости его директор Вадим Уваров.
Речь идет об отправке гражданам документов с логотипом и печатью Банка России в мессенджер или на электронную почту, отметил он.
«Зафиксированы случаи, когда мошенники используют и мои данные в своих легендах. Со стороны выглядит очень правдоподобно», - указал Уваров.
Вместе с тем глава департамента заявил, что регулятор сам не рассылает гражданам писем, не звонит, а также не обслуживает счета физических лиц.
«В любом случае, кем бы ни представлялся звонящий – сотрудником банка, прокураторы, полиции, работником Центробанка – никогда и никому не сообщайте личные данные, а также номер своей банковской карты, трехзначный код с оборотной стороны карты или смс-код», - подчеркнул Уваров.
Ранее ВТБ сообщил, что телефонные мошенники стали более активно прибегать к схеме кражи с банковских карт, которая предполагает скачивание потенциальной жертвой дополнительного приложения для «диагностики» мобильного банкинга.